Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasının bulunduğu ve UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listesinde yer alan Hattuşa'da kazı sezonu başladı.

1906 yılından bu yana aralıklarla devam eden ve bu yıl 119. sezonuna giren kazı çalışmaları Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, başkanlığında gerçekleştiriliyor. 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti'ndeki büyük tapınak ve saray bölgesi arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarıyla, bölgenin çeşitli dönemler boyunca nasıl geliştiğini anlamak ve yeni izlere ulaşmak hedefleniyor.

Mevcut çalışma alanlarının yanı sıra, Ambarlı Kaya'daki mağarada ve büyük sarayın henüz keşfedilmemiş kısımlarında da çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Schachner, kazı ekibinde jeologlar, arkeologlar, tarihçiler ve Hititologlar gibi farklı disiplinlerden toplam 90 kişinin yer aldığını söyledi.



“TAM 119 YILDIR KAZI YAPILIYOR”

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacner, "Bu yıl benim 20. sezonum. Genel olarak baktığımızda, burada 1906’dan bu yana süregelen uzun bir kazı serüveni var. Bazı aralar dışında, toplam 119 yıldır burada çalışmalar yapılıyor. Şu anda büyük tapınak ile saray bölgesi arasındaki alanda, yani büyük kalenin kuzeybatı yamacında çalışıyoruz. Daha net olmak gerekirse, ikinci basamağın öbür tarafındayız. Bu yıl ağırlıklı olarak ikinci ve üçüncü teras arasında kazılarımız sürüyor. Amacımız, farklı dönemlerdeki bu iki önemli yapı, tapınak ve saray arasında kalan bölgenin nasıl şekillendiğini, neye hizmet ettiğini, zamanla nasıl değiştiğini anlamaya çalışmak. Tabii bunun yanında paralel olarak farklı alanlarda da çalışıyoruz. Örneğin, 'ambarlı kaya’nın altında küçük bir mağara var, orada da kazılarımız devam ediyor. Büyük kalede, sarayın daha önce hiç araştırılmamış bir bölümünü inceliyoruz. Orada da çalışmalar sürüyor. Yarın itibarıyla batı yamacında da kazılara başlayacağız. Biz çalışmalara bu yıl 23 Haziran’da başladık" dedi.

“YENİ BİLGİLERE ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ”

Deneyimli bir ekiple çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Andreas Schacner, “Ekibimiz oldukça disiplinler arası bir yapıya sahip. Aramızda mimar, jeolog, arkeolog, tarihçi, filolog ve özellikle Hitit uzmanı olan hetitologlar yer alıyor. Ayrıca botanikçiler, botanik uzmanları ve antropologlar da kazılara katkı veriyor. Yarın itibariyle işçi sayımız 90 kişiye ulaşacak. Bu yılki ana hedefimiz, hemen arkamızda yer alan Galat Dönemi'ne ait yapının kazılarını tamamlamak. O bölgedeki çalışmalar yakın zamanda bitecek gibi görünüyor. Bunun dışında Hitit dönemine dair üst bölgelerde daha yoğun çalışmamız gerekiyor ve zaten o dönemle ilgili yapı izleri de gelmeye başladı. Büyük kalede hem Demir Çağı hem de Hitit Dönemi’ne odaklanıyoruz. Batı yamacında da yine ağırlıkla Hitit dönemine ait verilere ulaşmayı hedefliyoruz. Yani özetle, bu yıl yaptığımız çalışmalarla birlikte birçok farklı dönemlere dair yeni bilgilere ulaşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.