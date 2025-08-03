Çorum eşrafından merhum Mustafa Atıf Eralp’in kızı, Çorum Barosu eski başkanlarından, merhum Av. Erdal Eralp’in kız kardeşi, Emekli Albay Uğur Alaybeyoğlu’nun eşi, emekli matematik öğretmeni Necla Eralp Alaybeyoğlu (79), İzmir’de enfeksiyon tedavisi görmekte iken, dün akşam saat 21.00 sıralarında çoklu organ yetmezliği ve kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Erdal, Yücel ve Sevim Eralp’in kardeşleri, merhume Banu Alaybeyoğlu ile Cumhuriyet Savcısı Babür Alaybeyoğlu’nun anneleri olan Necla Eralp Alaybeyoğlu’nun cenazesi, yarın, İzmir Üçkuyular’daki Ahmet Akdeniz Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Güzelbahçe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR