UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Hattuşa, Müzeler Haftası’nda toprağın altından gün yüzüne çıkan mirası ve gökyüzü altındaki açık hava müzesi atmosferiyle, ziyaretçilerini tarihin büyülü izlerini keşfetmeye davet ediyor.

Her taşın bir hikayesi vardır kimi çoktan unutulmuş, kimi ise hatırlanacağı günü bekler. Müzeler Haftası kapsamında kültürel farkındalığın yükseldiği bu özel günlerde, yalnızca vitrinlerde sergilenen eserler değil, toprağın altından gün yüzüne çıkarılmış antik kentler de geçmişin sesi olarak tarih ve kültür meraklılarını karşılıyor. Bu seslerin en güçlülerinden biri ise, Anadolu'nun tam kalbinde, sessiz ama görkemli bir şekilde varlığını sürdüren Hitit İmparatorluğu’na yaklaşık 450 yıl başkentlik yapmış Hattuşa’dan yükseliyor.

MÜZELER HAFTASI

Her yıl 18-24 Mayıs tarihlerinde kutlanan Müzeler Haftası’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müze ve ören yerleri 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Kültürel mirası koruma ve topluma tanıtma amacıyla düzenlenen bu özel hafta, geçmişin izlerini bugünün adımlarıyla takip etme fırsatı sunuyor. Bu kapsamda, kralların izlerini taşıyan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Hattuşa, ziyaretçilerini binlerce yıl öncesine uzanan unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

DÜNYA TARİHİ İÇİN DE BÜYÜK BİR DEĞER

Çorum’un Boğazkale ilçesindeki Budaközü Vadisi’nin yamacına kurulmuş olan Hattuşa, 7 kilometre uzunluğundaki surlarla çevrilmiş ve yaklaşık 2 kilometrekarelik 184 hektarlık bir alanı kaplıyor. “UNESCO Dünya Kültür Mirası” ve "Dünya Belleği" Listesi’nde bulunmasıyla da her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tarihte önemli izler bırakmış bu kadim kent, Türkiye ve dünya tarihi için büyük bir değer taşıyor. MÖ 1650 ile MÖ 1200 yılları arasında güçlü merkezi yönetimi ve askeri yapısıyla bölgeye hükmeden Hint-Avrupa kökenli Hititler, burayı kültürlerinin, medeniyetlerinin ve askeri güçlerinin merkezi haline getirmişler.

BARIŞIN VE KADEŞ ANTLAŞMASI’NIN KENTİ

Tabletlerde “Bin Tanrılı şehir” olarak söz edilen Hattuşa’yı diğer antik kentlerden farklı kılan önemli bir başka özelliği de dünyanın ilk yazılı barış antlaşmasının tarafı olması. MÖ 1286 yılına tarihlenen bu antlaşma, Mısır Firavunu II. Ramses ile (Kadeş Savaşı’ndan sonra öldürülen Muvattalli’nin yerine geçen) Hitit Kralı III. Hattuşili arasında yapılan ve savaşın sonlandırılmasını amaçlayan Kadeş Antlaşması. Dünyadaki birçok uluslararası ilişkilerin temelini atan bir metin olan bu anlaşma, sadece savaşın sonunu değil, aynı zamanda iki halkın kültürleri arasında köprü kuran bir barışın simgesi. Tarihteki en eski barış metni olarak kabul edilen belgenin Hattuşa (Boğazköy) kazılarında bulunan kil tablet versiyonu İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde, günümüzde yapılan bir kopyası ise Birleşmiş Milletler binasında barışın sembolü olarak sergileniyor. Hattuşa, Kadeş Barış Antlaşması’nın imza sahibi kent olması nedeniyle tarihsel olduğu kadar diplomatik bir değere de sahip.

HATTUŞA’DA FARKLI DÖNEMLERDE ÜST ÜSTE KURULMUŞ 5 UYGARLIK

MÖ III. binyıldan itibaren yerleşim gördüğü bilinen Hattuşa, uzun yıllar boyunca tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş, toprak altında kaybolmuşken, 1834 yılında Fransız Arkeolog Charles Texier tarafından keşfedilmiş. 1893-1894 yıllarında başlayan kazılarla birlikte, bölgenin yalnızca tek bir medeniyete değil, farklı dönemlerde üst üste kurulmuş birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı ortaya çıkarılmış. Yapılan çalışmalar sonucunda beş ayrı kültür katmanı tespit edilmiş. Bu katmanlarda, her biri farklı bir çağın, inancın, yaşam biçiminin ve düşünce dünyasının yansıması olan Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizans dönemlerine ait izler bir arada gün yüzüne çıkarılmış. Arkeologlar Hititler dönemine ait önemli bir bulguya 1906 kazısında ulaşmışlar. Bu kazıda çivi yazısı ile yazılmış büyük bir Hitit arşivi bulmuşlar.

GÖRKEMLİ YAPILAR VE KALINTILAR

Anadolu’nun en eski miraslarından Hattuşa’da geçmişin derinliklerinden günümüze ulaşan ve büyük çoğunluğu Büyük Kral IV. Tuthaliya dönemine ait olan önemli kalıntılar arasında tapınaklar, anıtsal kapılar, kraliyet yapıları ve surlar bulunuyor. Büyükkale Saray Kompleksi, Fırtına Tanrısı Teşup ile Arinna’nın Güneş Tanrıçası’na adanmış olan Büyük Tapınak, Hititler’e ait en uzun hiyeroglif yazıyı içeren ve kısmen silinmiş durumdaki Nişantepe Yazıtı, Yerkapı Tüneli, nefrit bloğu yeşil renkli Monolit Taşı, Aslanlı Kapı, Sfenksli Kapı gibi anıtsal kapılar, kale kalıntıları, surların aslına uygun olarak yeniden yapılan bölümü ve devasa boyutlardaki tahıl ambarları dikkat çeken kalıntılar arasında yer alıyor. Hitit Uygarlığı’nın görkemli ve güçlü dönemlerine tanıklık eden antik kentten çıkarılan 30 bini aşkın çivi yazılı tablet, çanak çömlek ve çok daha fazlası da Hattuşa Ören Yeri’nin yakınında hizmet veren Boğazköy Müzesi’nde sergileniyor.

KAZILAR 132 YILDIR DEVAM EDİYOR

8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti'nde 132 yıl önce başlayan ve bugün Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında hala devam eden arkeolojik kazılar, yalnızca toprağın altındaki gizemleri değil, insanlık belleğini de yeniden şekillendiriyor. Son bulgular ise Hititlerin diplomasi, hukuk ve din anlayışı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Arkeologlar, Hattuşa’da yapılan çalışmaların yıllarca devam edeceğini ve her yeni keşfin geçmişi yeniden sorgulamamıza yol açabileceğini belirtiyor.

AŞAĞI VE YUKARI ŞEHİR OLMAK ÜZERE İKİ GENİŞ ALANDAN OLUŞUYOR

Tam anlamıyla bir açık hava müzesi olan Hattuşa, gelişmiş kent yapılarıyla antik dünyanın en önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şehrin en eski surlarından olan poternli sur kenti kuzeyde Aşağı Şehir ve güneyde Yukarı Şehir olmak üzere iki geniş alana ayırıyor. Bu iki bölge, şehri farklı dönemlere ve işlevlere ait alanlarla tanımlıyor. Aşağı Şehir, Büyükkale Kral Sarayı ile ova düzlüğü arasında konumlanmış ve tarihsel olarak Hititlerden önce, MÖ 3. binyılda yerli halk Hattiler’in, ardından ise MÖ II. binin başlarında Asur Ticaret Kolonisi’nin yerleştiği bölge olarak öne çıkıyor. Bu alan, özellikle sivil yaşamın merkezine ev sahipliği yapıyor.

HATTUŞA’NIN EN BÜYÜK KUTSAL YAPISI; BÜYÜK TAPINAK

Aşağı Şehir’deki en önemli yapılar arasında ise Hattuşa’nın en büyük kutsal yapısı olan Büyük Tapınak yer alıyor. Antik kentte yapılan dini ritüellerin gerçekleştirildiği bu tapınak, Hitit dininin merkezi alanı olarak geniş avluları ve kutsal alanlarıyla dikkat çekiyor. İki kült odasından oluşan tapınağın Hatti ülkesinin en önemli tanrıları olan Fırtına Tanrısı Teşup ile Güneş Tanrıçası Arinna'ya adandığı düşünülüyor. Tapınağın güney ucundaki küçük bir odada bulunan bölgeye özel bir taş çeşidi olan koyu yeşil renkli 69 cm’lik nefrit bloğu Monolit Taşı, yapının görkemine ayrı bir anlam katıyor. Yerel halk tarafından “dilek taşı” diye nitelenen küp şeklindeki yekpare yeşil taşın dini bir kullanımı veya amacı olduğu varsayılıyor.

BÜYÜK BÖLÜMÜ TAPINAK VE KUTSAL ALANLARDAN OLUŞAN YUKARI ŞEHİR

Anadolu'da bin tanrılı bir dünya olan Hattuşa'nın Yukarı Şehir bölgesi ise etkileyici yapıları ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Eğimli bir araziye yayılan bölgenin büyük bölümü tapınak ve kutsal alanlardan oluşuyor. “Tapınak Mahallesi” olarak bilinen bölgesiyle öne çıkan alanda, Hitit ve Hurri panteonunun tanrılarına adanmış pek çok tapınak yer alıyor. Hititler fethettikleri bölgelerin tanrılarını kendi tanrılarının arasına dahil ettiklerinden geniş bir tanrılar topluluğuna sahip olmuşlar. Bu tanrıların arasında Hatti, Luvi, Pala, Sümer, Hurri, Asur, Babil ve Eski Hint kökenli tanrılar yer alıyor. Hattuşa’da bugüne kadar 31 yapı, tapınak olarak tanımlanmış. Burada bulanan tapınaklarda seramikler, silahlar, yazılı belgeler, aletler ve kült objeleri bulunmuş.

ASLANLI KAPI, ANTİK KENTİN SİMGELERİNDEN BİRİ

Güneyde, beş kapıdan oluşan büyük bir surla çevrili olan bu bölge, antik kentin dini ve kültürel önemini gözler önüne seriyor. Yukarı Şehir'in merkezindeki kayalık tepeler üzerine yerleştirilmiş etkileyici sur kalıntıları, Hitit kaya işçiliğinin karmaşıklığına tanıklık ederken, kentin en yüksek noktasında kaledeki savunma yapılarından Bastion ile “Sfenksli Kapı” yer alıyor. Güney surunun doğu ve batı ucunda ise karşılıklı kentin en büyük ve en görkemli kapılarından olan “Kral Kapısı” ile "Aslanlı Kapı" konumlanmış. Hititlerin ustalıklı taş işçiliğinin çarpıcı örneklerinden biri olan Aslanlı Kapı, Hattuşa’nın simgelerinden biri. Girişinde yer alan iki anıtsal aslan heykeli, hem kentin savunma gücünü hem de Hitit sanatının zarafetini yansıtıyor. Kenti kötülüklerden koruyan kükrer durumdaki aslan kabartmalarından sağ taraftaki heykel orijinal, soldakinin ise kafa kısmı replika.

HİTİT KRALLARININ GÖZ DOLDURAN GİRİŞİ: KRAL KAPISI

Her detayıyla geçmişe ışık tutan antik kentin doğu surlarında iki kule arasında yer alan Kral Kapısı, adını üzerinde bulunan silahlı bir savaşçı kabartmasından alıyor. Dönemin Hitit hükümdarları tarafından kullanılan bu ihtişamlı giriş kapısı, uygarlığın en büyük ve en görkemli kapılarından biri.

HİTİTLERİN GİZEMLİ GEÇİDİ: YERKAPI

Antik dünyanın en dikkat çekici savunma ve geçiş sistemlerinden olan Yerkapı (kentin kuşatılması durumunda halkın gizlice şehir dışına çıkış kapısı), şehrin simgesel tacı olarak anılıyor. Güney surlarında bulunan bu anıtsal yapı, hemen altındaki 70 metrelik taş bir tünel olan potern’i ile dikkat çekiyor. Döneminin mühendislik harikası olarak kabul edilen Yerkapı, hem düşmanlara karşı savunma hem de ritüel geçit törenlerinde kullanıldığı düşünülen çok yönlü bir yapı özelliği taşıyor. Taşlarına kök boya ile çizildiği tahmin edilen 249 simgenin yer aldığı bu tünelden geçilerek Hattuşa’nın görkemli surlarının dışına çıkılıyor. Buradan da Yerkapı’yı çevreleyen ve yüksekliği 35 metreye ulaşan Mısır piramitlerini andıran taş döşeli eğimli toprak yığının etrafından dolaşılarak 88 basamaklı taş merdiven çıkılarak Sfenksli Kapı’ya varılıyor. Arkeologlar yapının hem stratejik hem de sembolik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.

SFENKSLİ KAPI: HATTUŞA’NIN KANATLI MUHAFIZLARI

Yerkapı’daki toprak yığma setin ortasında yer alan Sfenksli Kapı, mitolojik figürleriyle Hattuşa’nın en etkileyici geçitlerinden biri. Aslanlı Kapı ve Kral Kapı’dan farklı olarak iki kule arasında değil, kulelerden birinin içinden geçerek ulaşılıyor. Sfenksler büyük kanatları, yukarı kalkık kuyruklarıyla üç boyutlu olarak biçimlendirilmiş ve bu kapının iki yanına yerleştirilmiş. Zamanla zarar gören heykeller, bir süre İstanbul ve Berlin’de sergilendikten sonra 2011 yılında Boğazköy Müzesi’ne getirilmiş, yerlerine ise kopyaları konulmuş.

NİŞANTAŞ: HİTİT İMPARATORLUĞU’NDAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN EN UZUN HİYEROGLİF YAZITI

Hattuşa’nın önemli yapılarından biri olan Nişantaş, Hitit İmparatorluğu’ndan kalan en uzun hiyeroglif yazıtına ev sahipliği yapıyor. 8,5 metre uzunluğunda ve 11 satırdan oluşan yazıt, büyük bir kaya yüzeyine işlenmiş. Zaman içinde tahrip olmuş olsa da yapılan çalışmalarla yazıtın içeriği kısmen çözülebilmiş ve önemli bilgiler gün yüzüne çıkmış. Özellikle Hitit Kralı II. Şuppiluliuma’nın başarılarını anlatan metinleriyle tanınan yazıt, dönemin diplomasi ve devlet yapısına ışık tutuyor. Nişantaş, yazıtıyla olduğu kadar çevresindeki büyük yapılarla da dikkat çekiyor. Yazıtın bulunduğu kaya yüzeyi, bölgedeki diğer anıtsal yapılarla birlikte Hititlerin mimari ve sanatsal gücünü yansıtan önemli bir arkeolojik alanı oluşturuyor.

HİTİTLERİN YÖNETİM MERKEZİ BÜYÜKKALE

Hattuşa’nın en yüksek noktasında şehre ve kuzeydeki ovaya tamamen hakim durumda konumlanan Büyükkale, hem savunma amaçlı bir kale hem de kralın yönetim merkezi olarak kullanılmış. Çevresindeki Kral Sarayları Bölgesi, idari yapılar ve dini alanlarıyla Hitit yönetim sisteminin kalbini oluşturuyor. Yapılan kazılarda çok sayıda çivi yazılı tablet de bulunan alanda en eski yerleşim izleri İlk Tunç Çağı’na dayanıyor. Büyükkale’de kapılarla birbirinden ayrılan avlular, depolar, arşiv odaları, özel yaşama ait yapılar kutsal yapılar ve kabul töreni salonu bulunuyor. Alanda yapılan kazılarda pek çok tarihi belge, mühür ve yazıt gün yüzüne çıkarılmış, bu buluntuların önemli bir bölümü Boğazköy Müzesi’nde sergileniyor.

YAZILIKAYA: TANRILARIN KAYAYA KAZINDIĞI KUTSAL MEKAN

Hattuşa’nın 2 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Yazılıkaya, Hititlerin inanç sistemine ve sanatına ışık tutan, panteonun en büyük açık hava tapınağı. Büyük bir yapı kompleksiyle çevresinden ayrılan bu alan, anıtsal giriş kapısı, avlu ve kutsal kaya odalarıyla ziyaretçilerini binlerce yıl öncesine götürüyor. Alanda kayaların üzerinde özenle işlenmiş 90’dan fazla tanrı, tanrıça, hayvan ve hayal ürünü yaratıklardan oluşan mitolojik figürler bulunuyor. Arkeologların açıklamalarına göre tapınağın merkezini oluşturan A Odası, Hititlerin Purulliya adını verdikleri ilk bahar bayramlarında ritüellerini yaptıkları tören alanıymış. Sağ duvarda tanrıçalar, solda ise tanrılar betimlenmiş. Kabartmaların yanında her tanrının ismi Luvice hiyerogliflerle yazılmış. A Odası’nın sonunda, Fırtına Tanrısı Teşup ile Güneş Tanrıçası Hepat karşılıklı şekilde tasvir edilmiş. Ana sahnenin karşısında ise tapınağa bugünkü şeklini veren IV. Tuthaliya’nın büyük kabartması bulunuyor. Yazılıkaya’daki tanrıların adlarının, Hititçeden ziyade Hurri kökenli olması, dönemin kültürel etkileşimini de gözler önüne seriyor.

YERALTI DÜNYASINA AİT FİGÜRLERLE DİKKAT ÇEKİYOR

Tapınağın B Odası, dar bir geçitten ulaşılan daha küçük ama anlamca yoğun bir alan. MÖ 13. yüzyılın sonlarında, IV. Tuthaliya’nın oğlu II. Şuppiluliuma tarafından babasının anısına yaptırıldığı düşünülüyor. Kabartmaları daha iyi korunmuş olan bu oda, yeraltı dünyasına ait figürlerle dikkat çekiyor. 12 yeraltı tanrısı; sivri külahları, kısa etekleri ve omuzlarındaki orak biçimli kılıçlarıyla betimlenmiş. Onların karşısında yer alan, dört aslan kabzasına sahip dev kılıç kabartmasının ise yeraltı tanrısı Nergal’i simgelediği düşünülüyor. B Odası'nda ayrıca Kral IV. Tuthaliya’ya ait isim kartuşu ve onu koruyan Tanrı Şarruma'nın kabartması bulunuyor. Girişteki büyük kireçtaşı kaidenin üzerindeyse bir zamanlar kral heykelinin yer aldığı düşünülüyor. Odadaki nişlerin de adak sunumları için kullanıldığı tahmin ediliyor. Yazılıkaya, dini bir mekan olmakla beraber aynı zamanda Hititlerin dünyayı nasıl anlamlandırdığını, tanrılarla olan ilişkisini ve sanat anlayışını açıkça ortaya koyan eşsiz bir arkeolojik alan. Her detayında antik bir inancın izleri bulunan bu tapınak, bugün de binlerce ziyaretçiyi büyülemeye devam ediyor.

TAŞLARIN SESSİZLİĞİNDE SAKLI UYGARLIK

Hattuşa, yalnızca taşlara kazınmış bir uygarlığın izlerini değil, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine ait güçlü bir hafızayı bugüne taşıyor. Her surunda bir devletin, her kabartmasında bir inancın ve her yolunda bir kültürün ayak izleri saklı. Bugün bu antik kenti adımlayanlar, yalnızca bir arkeolojik alanı değil, insanlığın ortak geçmişini de keşfetmiş oluyor. Müzeler Haftası ise, bu büyük mirasla yeniden buluşmak, geçmişin sesine kulak vermek ve onu gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu hatırlamak adına önemli bir farkındalık yaratıyor.

HATTUŞA’NIN ZİYARETÇİLERİNE SESLENİŞİ:

Taşlara kazınan geçmişiyle Hattuşa, ziyaretçilerine davette bulunarak, şöyle sesleniyor: “Ben, taşlara kazınmış bir medeniyetin sesiyim. Zaman beni susturamadı, toprağın derinliklerine gömüldüm ama unutulmadım. Burada, her kapım bir sır, her yolum bir izdir. Kralların ayak izlerini taşıyan bu taşlarda, barışın, inancın ve bilgelik arayışının yankısı var. Gel, gözlerinle gör, kulaklarınla duy ve kalbinle hisset. Çünkü ben sadece geçmişin değil, insanlığın ortak hafızasıyım.”

TARİHİN KATMANLARI BOĞAZKÖY MÜZESİ’NDE BİR ARADA

Hattuşa'nın çok katmanlı tarihini yakından görmek isteyenler için Boğazköy Müzesi önemli bir durak noktası. Müze, antik Hitit başkenti Hattuşa’da yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan arkeolojik eserleri ziyaretçileriyle buluşturuyor. Antik kentte gerçekleştirilen kazılar sonucunda gün yüzüne çıkarılan zengin arkeolojik buluntular, müzenin üç ayrı teşhir salonunda tematik ve kronolojik bir düzen içinde sergileniyor. Zemin kattaki birinci salonda başlayan sergi, Kalkolitik Çağ, Eski Tunç Çağı ve Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait eserlerle kronolojik bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuk, sırasıyla Frig, Galat ve Roma Dönemi buluntuları ile devam edip, Doğu Roma (Bizans) Dönemi eserleriyle sona eriyor. Özellikle Hitit dönemine ait devlet idaresi ve ticaretin izlerini taşıyan damga mühürler, Hitit hiyerogliflerinin en eski örnekleri olan çivi yazılı tabletler (Mısır Kralı Ramses’ten Hitit Kralı Hattuşili’ye, Mısır Kraliçesi Naptera’dan Hitit Kraliçesi Puduhepa’ya mektuplar, Orta Babil dilinde yazılmış Gılgamış Destanı’nın 2. tableti, Krallar’ın toprak bağış belgeleri, devlet kültü ve bayram merasimleri ile ilgili birçok çivi yazılı metin devletler arası ilişkilerin yazılı belgeleri vs..), sfenks ve yaşam ağacı motifleriyle süslenmiş 3 bin 300 yıllık kemik süsleme parçası ve günlük yaşama dair seramik tarzı eşyalar Hitit sanatının önemli birer örnekleri olarak müzenin en zengin bölümünü oluşturuyor. Müzedeki en nadide parçalardan biri ise Hititlerin ritüel içeceklerini içmekte kullandığı yaklaşık 3 bin 600 yıllık yumruk biçimli bir içme kabı.

BOĞAZKÖY SFENKSİ’NDEN HİTİT TAŞ USTASI CANLANDIRMASI’NA DERİN KOLEKSİYON

Zengin koleksiyonu ve düzenli sergileme anlayışıyla Anadolu'nun eski uygarlıklarına dair derinlemesine bir bakış sunan Boğazköy Müzesi’nde ayrıca Hattuşa’daki Büyük Mabet ile antik kentin detaylı maketleri, kireç taşından yapılmış M.Ö. 1300’lere tarihlenen, Hattuşa Antik Kenti’ndeki Sfenksli Kapı’ya ait olan orijinal Boğazköy Sfenksi, boğa başlı, gaga ve yonca ağızlı testiler, mitolojik sahnelerle süslenmiş kabartmalı vazolar, üzerinde asker figürlerinin yer aldığı betimli kaseler, adak sunan kişiyi tasvir eden kabartmalı levhalar, fildişinden Tanrıça figürleri ve heykelcikler, heykel yapımında kullanılan döküm kalıbı, demir miğfer ve savaş gereçleri, pişmiş toprak lahit, bronz kilise eşyaları ve dini objeler, dönemin taş işçiliğini yansıtan aletler, cam parfüm ve gözyaşı şişeleri de müze vitrinlerinde sergileniyor. Müzede ayrıca Hitit dönemine ait taş işçiliğini gösteren bir figüratif model, boyalı seramikler, ticaretle ilgili objeler, baskılı pişmiş toprak bullalar (mühür baskıları), pandantifler, kabartmalı seramikler ve kral saraylarına ait detaylı bilgiler de yer alıyor. Müze bahçesinde ise Hitit dönemine ait sfenks, hiyeroglif yazıtlı kitabeler ile Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait mil, yol ve mezar taşları ile mezar stelleri gibi taş eserler sergileniyor.

Boğazköy Müzesi yetkilileri Hattuşa’nın taşıdığı kültürel mirasın tüm insanlık tarihine ışık tutan eşsiz bir değer olduğunu vurgulayarak, Müzeler Haftası’nda tarihin derinliklerine yolculuk yapmak ve antik medeniyetleri yakından tanımak isteyenleri Hattuşa Antik Kenti ve Boğazköy Müzesi’ne davet ediyorlar.