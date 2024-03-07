Çorum İl Müftülüğü tarafından şehrin değişik bölgelerinden özenle seçilerek belirlenen 8 camide Ramazan ayı boyunca hatimli teravih namazı kılınacak.

İlk olarak 10 Mart 2024 Pazar gecesi yatsı namazının akabinde başlayacak olan hatimli teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacak.

Bu arada yaklaşık 1 yıldır tadilat nedeniyle ibadete kapatılan Ulucami'de Ramazan ayında ibadete açılıyor. Ulucami'de Ramazan ayında hatimle Teravih namazı kılınacak.

Buna göre Çorum İl Müftülüğü tarafından hatimle teravih namazı kılınacak camiler şu şekilde açıklandı:

“1-Murad-ı Rabi Ulucami

2-Hıdırlık Camii

3-TOKİ Kanuni Sultan Süleyman Camii

4-Bahçelievler Camii

5-Orhangazi Camii

6-Hz.Hüseyin Camii

7-Murat Hüdavendigar Camii

8-Güldane Hatun Camii”

Editör: HABER MERKEZİ