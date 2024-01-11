İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada Hitit üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yalnızca ilimize değil, bölgedeki diğer illere de hizmet verdiği hatırlatıldı.



Bu kapsamda hastane bünyesinde 3. Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi kurulduğu bildirildi. Hastanede yoğun bakım kapasitesini artırmak amacıyla çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, “Sadece şehrimize değil bölgemize de hizmet vermekte olan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yoğun bakım kapasite artırma çalışmaları çerçevesinde 25.12.2023 tarihinde 16 yataklı erişkin 2. seviye yoğun bakım ünitemiz ruhsatlandırılarak hizmete açıldı. Fiziksel altyapı hazırlıkları ve ruhsatlandırılma işlemlerinin tamamlanması ile bölgemizde ilk olma özelliği taşıyan 13 yataklı 3. seviye yenidoğan yoğun bakım ünitesi hastanemizde hizmet vermeye başladı. Yoğun bakımın açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” denildi.

Ayrıca hastanenin kapasitesinin artırılması amacıyla yapısal ve işlevsel iyileştirmelerin devam edeceği kaydedildi.