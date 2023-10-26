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Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi branşlarında Türkiye’nin seçkin merkezleri arasında yer alan ve her geçen gün genişleyen işlem çeşitliliği ile hastalara günümüz tıbbi gerekliliklerini azami ölçüde sunmakta olan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 8 yataklı 2. Basamak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi fiziki alt yapı, yapım ve teknik çalışmaların sonuçlanması ile devreye alınarak hizmete başladı.



Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, yeni yoğun bakım ünitesinin hastalara sunulan sağlık hizmetinin kesintisiz ve kaliteli şekilde arttırılması yönündeki çalışmaların bir parçası olduğunu ifade ederken, kısa süre zarfında hastanede yoğun bakım kapasite artımı için ayrıca çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Yeni Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nin hastanenin zemin katında hizmet vermeye başladığını belirten Zehir, “Ünitemizde tedavi görecek hastalarımıza şimdiden geçmiş olsun diyor acil şifalar temenni ediyoruz” dedi.