Tedavi için gelinen birimlere daha hızlı bir şekilde gidilmesini sağlayan sandalyelerin olmaması hasta yakınlarına zor anlar yaşatıyor.

Son olarak sandalye olmadığı için 93 yaşındaki annesini kucağında polikliniğe götürmek zorunda kalan bir hasta yakını duruma tepki gösterdi.

“SANDALYE YOK DENİYOR”

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan İsmail Şimşek isimli hasta yakını şunları söyledi: “Kısa süre önce yoğun bakımdan çıkan annemi 2 gündür hastaneye polikliniğe getiriyorum ancak 2 gündür sandalye yok deniyor, koskoca hastanede tekerlekli sandalye yok. Hastamızı sırtımızda taşıyoruz. Lütfen daha hassas olsunlar.”

Editör: Haber Merkezi