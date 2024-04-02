Hastanenin Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen program yarın (3 Nisan 2024 Çarşamba günü) saat 14.30’da yapılacak.

Başhekim Prof. Dr. Sinan Zehir’in açılış konuşması ile başlayacak programda Uzman Doktor Emel Mutlu “Dünyada Türkiye’de Kanser Verileri, Taramalar”; Doç. Dr. Yılmaz Baş “İlimizde Kanser Durumu” ve Doç. Dr. İbrahim Karadağ “Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar, Yanlış Bilinen Doğrular” konularında sunum yapacak.

Editör: Haber Merkezi