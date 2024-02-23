Çorum’un uluslararası başarılara sahip metal sanatçısı Hasan Tuluk, Trabzon’da yaşayan oğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer İskender Tuluk’un bilimsel çalışmalar sonucu hazırladığı, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan “Çorum Velipaşa Hanı Anadolu Oteli” isimli prestij kitabını Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a armağan etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “takdim” yazısında, “Çorum Belediyesi olarak Hititlerden günümüze onlarca medeniyete ev sahipliği yapan şehrimizin tarihi dokusunu, kültürünü yansıtan eser ve mekânları itina ile restore ediyor, geleceğe taşıyoruz” ifadesini kullanarak Velipaşa Hanı’nın restorasyonu hakkında bilgi verdi.