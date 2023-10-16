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Yıldızpark’taki düğünde genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Nikâh şahitliklerini ise, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, önceki dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, Hatay Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, sanayici-iş insanı Sait Kömürcü, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammet Fatih Temur ve Başkan Aşgın’ın oğlu Muhammet Aşgın yaptı.

ÇORUM HABER, Ziynet-Taha Abay ve Arzu-Hasan Şener çiftlerini kutlar, Fatma-Tayyip Emin çiftine ömür boyu mutluluklar diler.