Nehire Kestek'in eşi, Hacı Osman, Hacı Mehmet ve Ayşe Özenç'in babaları Hafız Hasan Kestek (79) bu sabah 04.00 sıralarında tedavi görmekte olduğu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Hafız Hasan Kestek'in cenazesi bugün saat 10.30'da Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü'nde yıkandıktan sonra Akşemseddin Camiinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.