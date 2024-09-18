Hitit Kralı 2.’nci Murşili ile ilgili Hasan İpek tarafından yazılan ve Prof. Dr. Ahmet Ünal tarafından 6 sayfalık sunuş yazısı ve yazarın özgeçmişi bulunan “Fırtınalı Tanrıdan Acılı Kral Murşili” isimli kitap 298 sayfadan oluşuyor. Kitabın arka kapağında ise kitapla ilgili bir çok akademisyenin değerlendirmesi yer alıyor.

1949 yılında Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Külah köyünde doğan Eğitimci-yazar Hasan İpek’in daha önce “Kral Murşile Aynası” isimli tiyatro oyun kitabı Can Yayınları tarafından basılmıştı. Alevi-Bektaşi ozanlarından Dedemoğlu’nun hayatını anlattığı 200 sayfalık “Ozan Dedemoğlu Olayı ve Ardıç Tekkesi” ile kendi köyü olan Alaca’ya bağlı Külah Köyü’nü anlattığı 432 sayfalık “Geçmişiyle Dünüyle Helede Külah” isimli kitapları internet üzerinde satış yapan birçok sitede satışa sunulan Hasan İpek’in “Geçmişiyle Dünüyle Helede Külah (2) Kadir Kıymet Nazik’çe” isimli kitabı da 2022 yılında yayınlanmıştı.

Yayınlanmaya hazır olan 15-16 kitabı daha bulunan Hasan İpek’in “Fırtınalı Tanrıdan Acılı Kral Murşili” isimli 6’ncı kitabı da kitapevlerindeki raflarda bir hafta önce yerini aldı.

Editör: Haber Merkezi