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Merhumun cenazesi Özel Hastane’den alındıktan sonra saat 14.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ne getirildi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve çok sayıda yurttaşın katıldığı törende, Hodul’un cenazesi Dede Nurettin Aksoy'un gülbeng ve duaları ile yürütülen cenaze töreninin ardından Çorum Merkez Güvenli Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.