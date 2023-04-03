Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Kargı Atatürk İlk/Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile Fen Lisesi öğretmenleri arasında “Haritayı bul ödülü kazan” yarışması yapıldı.

Öğretmenler kitapların içlerine yerleştirilen ipuçlarını takip ederek hedeflere ulaşmaya çalıştılar. Hedefe ilk olarak ulaşan öğretmenlere hediyelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay verdi. (Haber Merkezi)