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Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında KESK Çorum Şubeler Platformu adına konuşan TÜMBELSEN Şube Başkanı Nevzat Veldet, “Hükümetin bizleri açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden, taleplerimizi yok sayan toplu sözleşme orta oyununu tanımıyoruz!” dedi.

Sadece kendileri için değil, göz göre göre sefalete itilen, verdikleri emekler yok sayılan 12 milyon emeklinin hakkını da savunmak için, nitelikli ücretsiz kamu hizmeti hakkı yok sayılan bu ülkenin tüm insanları için alanlarda olduklarını hatırlatan Veldet, “Ne yazık ki ülkemizde çok uzun süredir gecenin karanlığı hâkim. Bizleri her geçen gün sefalete iten bir orta oyunu tekrar sahneleniyor. Ülkeyi yönetenler ‘büyümede rekor üstüne rekor kırıyoruz, raflar dolu, dünya bizi kıskanıyor’ diyor. Oysa bizim sadece dertlerimiz, sorunlarımız, yoksulluğumuz ve borçlarımız büyüyor.” diye konuştu.

“HER YENİ GÜNE ZAMLA UYANIYORUZ”

Belirlenen asgari ücretin, açlık sınırı altında kalmasını hayretle karşıladıklarını dile getiren Veldet, şöyle devam etti:

“Her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Ödediğimiz vergiler misliyle katlanarak tekrar ödememiz için önümüze konuyor. Marketleri müze gezer gibi geziyoruz, fiyatlara bakıp çıkıyoruz. Faizden, ranttan beslenen mutlu yandaşlığın serveti her geçen gün büyürken, ekonomik krizin, pandeminin, depremin faturası bizlere, emekçilere kesiliyor. Satın alma gücümüz her geçen gün eriyor. Maaşlarımız, ücretlerimiz buharlaşıp gidiyor. Hal bu iken, ülkeyi yönetenler hala “işçiyi, memuru, emekliyi, üreten köylüyü, asgari ücrete ezdirmedik” nutukları atıyor. Seçimlerden önce “En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaracağız, artışı emeklilere de yansıtacağız” dediler, seçim vaadi olarak verdikleri bedava doğalgaz faturalarını enflasyondan düşerek, maaşlarımızdan ödüyorlar. Karadeniz’de doğalgaz, Gabar’da petrol bulduk diyorlar, ellerini cebimizden çıkarmıyorlar. Kaşıkla verdiklerini kepçe ile almaya devam ediyorlar.”

“HEPİMİZLE ALAY EDİYORLAR”

Hükümet 6 milyonu aşkın kamu emekçisi ve emeklisine, bizlere toplu sözleşme teklifini açıkladığını hatırlatan Veldet, “Buna göre hükümet bizlere altışar aylık dilimler halinde 2024 yılı için %15+ %10 maaş artışı, 2025 yılı için ise %6+ %5 maaş artışı teklif etmiştir. Şaka gibi ama ne yazık ki gerçek. İktidar Merkez Bankasının hedeflediği, ama her zamanki gibi tutmayacağı bugünden belli olan enflasyon oranlarının bile altındaki teklifi ile hepimizle açıkça alay ediyor.

KAMU EMEKÇİLERİNE SESLENDİ

Tüm kamu emekçilerine, emeklilere seslenen Veldet, “Sevgili kamu emekçileri, sevgili emekliler, kamu işvereni olan iktidarın toplu sözleşmeye ilişkin teklifini hepiniz duydunuz, öğrendiniz. Yıllardır önümüze konulan bu tutmayan hedeflerin, suni TÜİK rakamlarına dayalı bir elin parmak sayısını geçmeyen yüzdelik artışların faturasını hepimiz maaşlarımızda her yıl daha fazla erime, daha fazla yoksullaşma, daha fazla güvencesiz hale getirilme ile ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Son bir ayda akaryakıt ve doğalgazda ÖTV artışı, hemen her şeyin KDV oranlarının artırılması, TL’nin döviz karşısında değer yitirmesi ile hızlanan zam kasırgası zincirleme bir şekilde iğneden ipliğe tüm ürünlere yansımaya devam ediyor. Bu durumda 2023 yılı için %58 olarak “güncellenen” enflasyon hedefi daha şimdiden kağıt üzerinde kalmıştır.

BU SEFALETE DUR DEME VAKTİ GELMEDİ Mİ?

Buradan ve Türkiye’nin dört bir yanından bir kez daha sesleniyoruz. Bu sefalete dur deme vakti gelmedi mi? Bugün ya bizleri yok sayan bu yoksulluk, sefalet, güvencesizlik teklifine boyun eğeceğiz. Ya da hangi sendikaya üye olursak olalım kamu emekçisi ile emeklisi ile “hak verilmez mücadele ile alınır” diyerek ortak sorunlarımız, taleplerimiz için mücadeleyi yükselteceğiz. Bizler sustukça, yetkimizi başkalarına teslim ettikçe başımıza nelerin geldiğini geçtiğimiz 6 toplu sözleşmede gördük. Kamu işvereni olan hükümetin sesimize kulaklarını kapatamaması, üzerinde pazarlık yapılabilecek yeni ve gerçek bir teklif sunması bizlere bağlı. Ya bizi her geçen gün, daha sefalete iten bu oyunun bir kez daha sahnelenmesini izleyeceğiz. Ya da grev hakkı ile tanımlanmış gerçek bir toplu pazarlık hakkı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verip bu oyuna son vereceğiz. Unutmayalım ki, birlikte üretiyoruz, birleşe birleşe kazanacağız.” açıklamasını yaptı.