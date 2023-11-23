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CHP Kargı Belediye Başkan Aday Adayı Hamit Dereli, beraberinde İlçe Başkanı Kemal Dümenci ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ı ziyaret ederek, başvuru dosyasını teslim etti.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, Hamit Dereli’yi tebrik ederek, aday adaylığı başvurusunun hayırlı – uğurlu olmasını diledi.

BAŞVURU SÜRECİ 28 KASIM’DA SONA ERECEK

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın verdiği bilgiye göre; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday adayı olmak isteyenler 21-28 Kasım 2023 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.



Yasa gereği istifa etmesi gerekenler ise (il-ilçe belde başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve kamu görevlileri) 1 Aralık ile 5 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Aday adayı olmak isteyen il, ilçe, belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. Bu arada CHP Genel Başkanlığının 3 Temmuz 2023 tarihli yazısı gereğince il-ilçe başkanı ile il-ilçe yönetim kurulu üyeleri ve il disiplin kurulu üyesi seçilenler seçimlerde aday olamayacak. Bu tür durumda olanların istifası; aday çıkmaması veya başarı çıtasının yükseltilmesi gibi özel durumlarda kabul edilecek.