Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru; hamileliğe bağlı bazı değişiklikler nedeni ile hamilelerin sıcak havadan daha çok etkilendiğini belirterek uyarılarda bulundu. Buyru, gebeliğe bağlı hormonal ve fizyolojik değişiklikler, alınan kilolar, kan akışının artması, solunum kapasitesinin azalması, kalp hızının fazla olması, sıcaklık ve nemin daha fazla hissedilmesine yol açtığını belirtti.

“GÜNEŞİN DİK GELDİĞİ SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI”

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelerin sıcaktan etkilenmemeleri için sentetik dar giysilerden kaçınmalarını belirterek, “Keten, pamuklu ve bol kıyafetler giyilmeli. En az 2 litre sıvı tüketilmeli, ılık duş alınmalı, güneşin dik geldiği 11-16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı” dedi.

“HAMİLELER ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLERDEN KAÇINMALI”

Prof. Buyru, hamilelerin yaz aylarında şekerli ve gazlı içeceklerden kaçınması gerektiğini aktararak, “Alınan sıvı miktarı kadar sıvının niteliği de önemli. Şekerli ve gazlı içeceklerden kaçınmak, mümkünse sıvı ihtiyacını su, soda, az tuzlu ayran, az şekerli limonata gibi içeceklerle karşılamaları yerinde olacaktır. Hatta çay bile bu amaçla içilebilir. Günlük sıvı ihtiyacını karşılamak açısından ayran içiyorsa, çok tuzlu, limonata içiliyorsa da çok şekerli olmamasına da dikkat etmeleri gerekir. Gebeler her zaman olduğu gibi sık ve az yemeli, mümkün olduğu kadar karbonhidrat ve tuzdan uzak durmalı” tavsiyelerinde bulundu.

“HAMİLELERE YAZIN DENİZDE YA DA UYGUN HAVUZLARDA YÜZMEYİ ÖNERİYORUZ”

Hamilelerin güneş kremi kullanmasının önemine de değinen Buyru, “Anne adayları güneşlenecekse güneşin zararlı, ultraviyole etkisini hissetmemesi açısından koruma faktörlü güneş kremleri kullanmasını öneriyoruz. Hamilelikte egzersizin yaz aylarında da ihmal edilmemesi gerekiyor. Spor salonunda serinletilmiş, nemi azaltılmış bir ortamda egzersiz yapabilirler. Bunun yanı sıra gebelerin yazın yapabileceği imkan varsa denizde ya da uygun havuzlarda yüzmeyi öneriyoruz. Hamilelerin mikrop bulaşır ya da enfeksiyon kaparım diye bundan kaçınmamaları gerekir. Sadece deniz ya da temiz bir havuzdan çıkınca enfeksiyon riskini azaltmak için mayolarını değiştirip, kuru mayoyla oturmaları gerekir. Yine sabah saatlerinde veya akşam güneş battıktan sonra yürüyüş yapılması da önerilebilir. Günaşırı 30-40 dakika yürüyüş hem kilo alımını dengelemek, hem de doğuma hazırlık için yararlı olur” şeklinde konuştu.

“SICAK HAVA TÜP BEBEK TEDAVİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEZ”

Sıcak havalarda ameliyat olmanın ya da tüp bebek yaptırmanın sakıncalı olup olmadığıyla ilgili sorularla çok sık karşılaştığını aktaran Prof. Dr. Faruk Buyru, “Gerek çocuk isteği nedeniyle tedavi olanlar ya da ameliyat olması gereken hastalar, ‘yaz sıcakları benim ameliyatımı ya da tedavimi olumsuz etkiler mi’ şeklinde soru soruyorlar. Bu doğru olmayan bir düşünce şekli. Bu anlamda mevsimsel bir fark olmuyor. Sıcaklar olumsuz etkilemiyor. Zaten laboratuvar ve ameliyathane belirli ısı ve nem oranına göre iç ortamı oluşturulmuş, dengelenmiş olan yerler. Enfeksiyon olmaması için ameliyathane ya da laboratuvarlar yaz- kış belirli sıcaklık seviyesine ayarlı. O nedenle gerek tüp bebek tedavilerini, gerek ameliyatları sıcak hava olumsuz etkilemiyor” ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS