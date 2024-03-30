Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, yerel seçimlere çok az bir zamanın kaldığını hatırlatarak, vatandaşları sandık başında görevlerini yapmaya davet etti.

“BELEDİYE HALKINDIR”

“Halkçı belediyeciliği Çorum’da hep birlikte tekrar canlandıralım. Halkın iktidarına giden yol, halkçı belediyecilikten geçer” diyen Çöphüseyinoğlu, Çorum’u her alanda büyütmeye, geliştirmeye, halkçı belediyecilik ilkelerini hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi.

Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, “Belediye halkındır, halktan kazanmak içi değil, halkımıza kazandırmak için çalışacak, halkımızın birikimleri korunacak, ihtiyaçları en hızlı şekilde karşılanacaktır. Karar ve uygulama şeffaf olacak, yaratılan katma değer paylaşılacaktır. Dinleyeceğiz, ezmeyeceğiz, ezdirmeyeceğiz” ifadesini kullandı.



“KENDİ GELECEĞİNİZİ

KENDİNİZ BELİRLEYİN”

Halk odaklı bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini vurgulayan Çöphüseyinoğlu, “Gelin halkın iktidarını birlikte kuralım. Son pişmanlık fayda etmez. Yarın ‘keşke’ dememek için bugün sandığa gidin, vatandaşlık görevinizi yerine getirin, yarınların yönetimini kendiniz belirleyin. Çocuklarınızın geleceğini düşünün. Yarınların, geleceğimizin karartılmasına izin vermeyin” diye konuştu.

SON HATIRLATMA

Vatandaşların seçim günü gelmeden nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmesi gerektiğini ifade eden Çöphüseyinoğlu, seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanların YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya seçmen sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebileceklerini kaydetti.

Seçmenlerin oy verme günü yanlarında mutlaka Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartlarını bulundurması gerektiğini söyleyen Çöphüseyinoğlu, oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilmesini istedi. Oy pusulasına ''Tercih'' veya ''Evet'' mührü dışında herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oyun geçersiz sayılacağını hatırlatan Çöphüseyinoğlu, seçmen kağıdı eline ulaşmayanların ise İl Başkanlığı’na gelmeleri halinde kendilerine yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Seçimlerin demokratik bir ongunluk içerisinde, kardeşlik havasında geçmesini temenni eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, seçim kampanyası boyunca yanlarında olan, çalışmalarına destek veren tüm partililere, esnafa, Çorum iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, “1 Nisan sabahı yeni bir baharın, aydınlık günlerin başlangıcı olacak” şeklinde konuştu.