Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum Belediyesi’nin Halk Et markası tarafından üretilen kavurmaların müşteriler tarafından beğenildiğini vurgulayan Tarım Kredi Başkanı Yılmaz Bademli, 2024 yılında da Tarım Kredi Marketlerde satılmaya devam edileceğini belirtti.

Türkiye’nin tamamında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde satılan, Çorum Belediyesi ürettiği “Sancak Kavurma” markasının tedarikinin önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da artarak devam edeceğini dile getiren Lemzi Çöplü ise Halk Et Kombinası ve yaptıkları üretim hakkında bilgiler verdi.



Lemzi Çöplü, “Tarım Kredi Marketleri Yönetim Kurulu Başkanımız Yılmaz Bademli’ye misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah HalkEt olarak 2024 yılında da ülkemizin hemen hemen her yerinde hizmet veren tarım kredi marketlere kavurma tedariğinde bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyarette Halk Et Kombinası Müdürü Ali Said Can ve Üretim Müdürü Ramazan Kılıç da hazır bulundu.