2.5 liradan satılan 200 gram Halk Ekmek’in zamlı fiyatı 3.5 TL olarak belirlendi.

Çorum’da Fırıncılar Odası’nın aldığı karar doğrultusunda fırınlarda ekmek fiyatı 3,5 TL’den 5 TL’ye yükseltilmişti.

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 200 gr ekmeğin 3,50 TL’den satılacağını duyurdu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN EKMEK 2,5 TL OLACAK

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatının 2,5 TL olacağını açıkladı.

Ekmek fiyatlarındaki güncelleme 09 Haziran Cuma günü itibariyle geçerli olacak.