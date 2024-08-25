Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Halil Köse, memleketi Çorum'un Uğurludağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Halil Köse için Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenledi. Törene Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, TBMM çalışanları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köse'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Editör: İHA AJANS