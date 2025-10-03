Avrupa’nın en büyük gıda zincirlerinden birini oluşturan, Çorum’un gururu Baktat Şirketler Grubu’nun Kurucusu Halil Baklan’ın eşi Miyase Baklan (80), kalp yetmezliği nedeniyle uzunca bir süredir tedavi gördüğü İzmir Acıbadem Hastanesi’nde dün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Şirvan Erdoğan, Nurhan Yıldız, Narin Baklan, Müsade Karaoğlu ve Murat Baklan’ın anneleri, Ali Erdoğan, Özcan Yıldız ve Haydar Karaoğlu’nun kayınvalideleri, Mustafa, Ali ve Kadir Baklan’ın yengeleri olan Miyase Baklan’ın cenazesi, bugün Sungurlu Ulucami’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.