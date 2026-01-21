Berlin’de 83 yaşında hayatını kaybederek 15 Ocak 2026 tarihinde Çukurören köyünde toprağa verilen Halil Akyüz için Bahabey Caddesi’ndeki Beyoğlu Restaurant’da 7 yemeği verildi.

“ÇORUM HABER Dostu” Mehmet Akyüz’ün babası Halil Akyüz’ün ruhuna dua edilen yemeğe, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile arkadaşımız Selda Fındık ve oğlu Savaş Fındık da katıldı.

Yine yemekte, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve Belediye-İş Sendikası Başkanı Mehmet Şen da hazır bulundu.

Beyhan-Mehmet Akyüz ve Gülay-Erdal Akyüz, babalarının 7 yemeğinde konuklarını karşılarken…

Mehmet Yolyapar ve Selda Fındık da ÇORUM HABER adına yemeğe katıldılar.

ResulYiğitoğlu ve Mehmet Şen’in masası…