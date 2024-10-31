Çorum Valisi Ali Çalgan ile eşi Halide Çalgan, 29 Ekim günü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Evleri ve Engelsiz Yaşam Merkezi çocukları ile biraraya gelerek Cumhuriyet Bayramı sevinçlerine ortak oldu.

Halide & Ali Çalgan çifti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak amacıyla 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi ile Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ni ayrı ayrı ziyaret etti.

Burada kalan çocuklar, gençler ve özel bireylerle sohbet eden Çalgan çifti onlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna da ortak oldu. Ziyarette, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da hazır bulundu.