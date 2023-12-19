İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 11-18 Aralık 2023 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 15 şahıs yakalanırken, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın ve 4 erkek şahıstan, 3 kadın ve 3 erkek şahıs görevliler tarafından bulundu. Kayıp olan 1 kadın ve 1 erkek şahsın aranmasına ise devam ediliyor.