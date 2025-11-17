Pazar günü Osmancık İlçe Sahası’nda oynanan Osmancık Belediyespor–Bayat Belediye Gençlikspor Büyükler 2. Amatör Küme 7.hafta maçında maçın orta hakemi Serhat Doğan’a ve yardımcı hakem Hasan Berk Soytemiz’e futbolcular fiili saldırıda bulundu.

Müsabakanın 80. dakikasında Bayat Belediye Gençlikspor’un 3-1 üstünlüğü devam ederken Osmancık Belediyesporlu bir oyuncunun rakibine yönelik ciddi faulü sonrası kırmızı kart görmesi olayların fitilini ateşledi. Kırmızı kartın ardından aynı oyuncu önce yardımcı hakem Hasan Berk Soytemiz’e, ardından müsabakanın orta hakemi Serhat Doğan’a saldırdı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Saha içinde hakemlerin can güvenliğinin kalmaması üzerine maç tatil edildi. Oyun alanında ve yedek kulübesi çevresinde bulunan bazı kişilerin de saldırı, darp ve küfürlerine maruz kalan hakemler, soyunma odasına güçlükle ulaşabildi.

7 FUTBOLCU DİSİPLİN KURULU'NDA

Olaylı maçın Disiplin Kurulu sevkleri de açıklandı.

80.dakikada tatil edilen maçın ardından hakem raporunu değerlendiren İl Futbol Disiplin Kurulu, fiili saldırıda bulunarak kırmızı kart ile cezalandırılan Osmancık Belediyespor’dan Tuncay Uzun’un, Görkem Becer’in, Poyraz Kaan Fersiz’in, Şafak Bilgin’in, Yunus Özdemir’in, Bayram Ali Gök’ün ve Ömer Enes Fersiz’in fiili saldırılarından dolayı tedbirli olarak sevk edildiklerini duyurdu.

Ayrıca Kurul, yarıda kalan müsabakanın sonucunun tescil edilmesi için de maçın raporunu İl Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini belirtti.