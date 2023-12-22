Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Ayberk Demirbaş yönetecek. Saat 17.00’de başlayacak maçta Ayberk Demirbaş’ın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Muhammet Ali Doğan ve Şanlıurfa bölgesinden Mehmet Şengül yapacak. Isparta bölgesinden Berkan Çetin de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÜMRANİYE

MAÇINI

YÖNETTİ

Ayberk Demirbaş, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek. Demirbaş, Çorum temsilcisinin bu sezonun 5.haftasında, deplasmanda Ümraniyespor’u 3-0 yendiği maçta düdük çalmıştı.

BOLU’NUN DA

BİR MAÇINI

YÖNETTİ

Demirbaş, Boluspor’un da daha önce bir maçını yönetmişti. İzmirli hakem, kırmızı-beyazlı takımın bu sezonun 10.haftasında, sahasında Bodrum FK’yı 2-1 yendiği maçı yönetmişti.

EV SAHİPLERİ

KAZANIYOR

Ayberk Demirbaş, klasman hakemliği kariyerinde bugüne kadar 59 maçta düdük çaldı. Bu maçların 28’ini ev sahibi takımlar, 20’isini deplasman takımları kazanırken, 11 karşılaşma ise berabere bitti.