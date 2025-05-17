Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Hak-İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, SGK İl Müdürü Tök’ü ziyaret etti. Ziyarette, çalışma hayatında sosyal güvenliğin önemi, kayıtlı istihdamın teşviki ve çalışan haklarının korunmasına yönelik konular ele alındı.

SGK İl Müdürü Ömer Tök, sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğinde sendikaların önemli bir rol üstlendiğini belirterek, iş birliği ve iletişimin devam etmesinin tüm taraflar için fayda sağlayacağını ifade etti.

Mustafa Köroğlu da Sosyal Güvenlik Haftası vesilesiyle yapılan bu görüşmenin, ortak hedefler doğrultusunda işbirliğini güçlendirdiğini vurgulayarak, Ömer Tök’e misafirperverliği için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi