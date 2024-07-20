HAK-İŞ İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, sendika yöneticileriyle birlikte 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminde şehit olan HAK-İŞ üyesi hemşehrimiz Ali Karslı’nın Hıdırlık’ta bulunan kabrine ziyaret gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde Çorum Şehitliği’ni de ziyaret eden Köroğlu ve sendika temsilcileri, Kadeş Barış Meydanı’ndaki anma programına katılan vatandaşlara da helva ve su ikramında bulundu.