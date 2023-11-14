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Hak-İş Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu, Filistin konusunun Hak-İş'in temel sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, “Hak-İş olarak, işgal altında olan Filistin topraklarında işgalin sona ermesi, başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür bir Filistin devletinin kurulması çabamız uzun yıllardır devam ediyor” dedi.

İsrail'in 7 Ekim'de başlayan saldırılarının artarak devam ettiğini hatırlatan Köroğlu, her gün, her dakika masum kadın, çocuk ve yaşlıların öldürülmeye devam edildiğine dikkat çekti.

“FİLİSTİN'E, GAZZE'YE YARDIM

ELİMİZİ UZATMAMIZ GEREKİYOR”

Gazze ve Filistin için bir yardım kampanyası düzenlenmesi konusunda yürütülen çalışmalara da değinen Köroğlu, Hak-İş’e bağlı sendikalarla Filistinli ve Gazzelilere maddi yardım yapabilmek için bir kampanya başlatma kararı aldıklarını söyledi.

Filistin’e yapılan askeri ve psikolojik saldırılarda en fazla zararı savunmasız sivillerin gördüğünü kaydeden Köroğlu, “Canlarına ve mallarına kast edilen, insanlık dışı muamelelere maruz bırakılan Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanında olmamız gerektiğine inanıyoruz.

Alicenap milletimizi ve Hak-İş üyelerini zalimin değil mazlumun yanında olan kardeşlerimizi, dünyanın gözü önünde yaşananlara duyarlı olmaya ve ellerinden geldiği kadar mazlum Filistin halkının ihtiyaçlarına destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

“İSRAİL MALLARINI BOYKOT

ETMEK TÜM İNSANLIĞIN GÖREVİ”

Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ve İsrail ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi gerektiğine dikkat çeken Köroğlu, “Ayrıca Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın öncülüğünde başlatılan ve Türkiye’de bir ilki Çorum’da gerçekleştirerek Çorum Belediyesi’nde çalışan yaklaşık 2000 mesai arkadaşımızın maaş kartlarını Troy karta geçiş yapma kararı almıştır. Bu konuda sayın belediye başkanımızı destekliyor ve böyle bir başlangıca vesile olmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.