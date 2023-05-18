Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 104. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Ümit Er, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir ülkedir. Aklın ve bilimin ışığında, güçlü bir toplumsal dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Dolayısıyla, bu ülkenin evlatlarının, hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkı yoktur. Özellikle de gençlerimizin... Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz günü hediye ettiği gençlerimize, geleceğimizi de emanet etmiştir. Gençlerimizin de bu inançla hareket etmesi, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkemizden taviz vermeden, ülkemizin yarınlarını inşa etmesi gerekir” ifadesini kullandı.

Hak – hukuk – adalet mücadelesi veren gençleri hiçbir kuvvetin yıldıramayacağına vurgu yapan Ümit Er, "Sevgili gençler, umudunuzu kaybetmeyin! Ülkemizin yeniden inşası için var gücümüzle çalışacağız! İnanıyorum ki gençlerimiz, aynı azim ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır. Gelecek nesillere umut dolu 19 Mayıslar bırakacağız! Tıpkı Kuvayı Milliyecilerin dün yaptığı gibi! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.