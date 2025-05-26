Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Coşkun Arslan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E.E. idaresindeki 55 PM 539 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek için bir anda yola atlayan N.G. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan çocuk Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın caddede seyir halinde olduğu görülüyor. Bu sırada yola atlayan çocuğa hafif ticari araç çarpıyor.

Editör: İHA AJANS