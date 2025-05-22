Alaca Zile Caddesi’nde Kaymakam Engin Tok, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalarda ise 1. Amatör Küme Şampiyonu ve BAL Play-Out galibi Alacagücü Spor Kulübü’ne kupa ve madalyaları takdim edildi. İl genelinde ikinci olan Alaca Belediye Spor Minik Kızlar Voleybol takımına da madalyaları takdim edildi.

Yerel sanatçıların sahne aldığı konser etkinlikleri, Paşa Susanoğlı, Mustafa Karakaş Aşıklar Atışması ve TRT ses sanatçısı Alacalı hemşehrimiz Gülsüm Kahraman’ın muhteşem konseriyle son buldu.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan: “Birlik, beraberlik ve gurur dolu bu özel günde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi