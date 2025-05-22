Alaca halkının yoğun katılım gösterdiği uğurlama töreni, duygu dolu anlara sahne oldu. Şıhlar Cami önünde düzenlenen programda, hacı adaylarının sevinci ve heyecanı gözlerden kaçmadı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, programa katılarak vatandaşların bu anlamlı gününde yanlarında yer aldı. Törende din görevlileri tarafından okunan dualar eşliğinde hacı adayları uğurlanırken, aileleri gözyaşları içinde vedalaştı. Sevenleri ve yakınları, hac yolculuğuna çıkan adaylara sarılarak hayır dualarında bulundu.

Manevi atmosferin yoğun olarak hissedildiği programda, ilçe halkı da hacı adaylarına destek vererek bu kutsal yolculukta yanlarında olduklarını ifade etti. Hacı adayları, Mekke ve Medine’de hac ibadetlerini yerine getirdikten sonra yeniden memleketlerine dönecek.

Editör: Haber Merkezi