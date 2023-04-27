Serdar T. idaresindeki 19 ADF 355 plakalı hafif ticari araç ile Ebru T.'nin kullandığı 19 AAK 380 plakalı otomobil Çorum-Ortaköy yolu Dalgıçlar Çiftliği önünde çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Oğuzhan A., Asil T., Nurettin Araş T., Hatice T., Deniz Sefa T., Caner N. ve Yasemin N. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeni ile yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

(Tugay Göktürk)