Keramettin A.(61) idaresindeki otomobil ile Gani D.(26)’nın kullandığı hafif ticari araç İnönü Caddesi terminal kavşağında çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar ambulansa alınırken hafif ticari aracın içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan ikisi Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer iki yaralı ise kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.