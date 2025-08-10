Kaza, Alaca ilçesi Zile kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 55 ANT 098 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Sami A. yönetimindeki 34 MVY 369 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Keziban Ç., Elif Ç., Şükrü G., Kadir Ç., Caner A., Zeynep A., Nigar A. ve Buket A. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı anda kavşağa giren iki aracın çarpıştığı ve savruldukları anlar yer aldı.

