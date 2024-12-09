Didem G. idaresindeki 71 DS 002 plakalı otomobil ile Sedat Celep'in kullandığı 19 KU 423 plakalı hafif ticari araç Çorum-Samsun Karayolu Konaklı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Sibel Ç. ile Şenel Ö, yaralandı.

İtfaiye yardımı ile araçlardan kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sedat Celep, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.