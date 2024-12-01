Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi binası bitişiğinde bulunan 5.5 dönümlük arsanın satın alınmasının ardından içerisinde aşevinden kreşe, toplantı ve tiyatro salonlarından otoparkına, cem meydanından morguna, yaşlı yurdundan sergi salonuna, kadar bir çok bölüm bulunan Rıza Şehri Kültür Merkezi’nin inşaatının tamamlanması adına Dayanışma Gecesi düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Alevi Kültür Merkezi Çorum Şubesi işbirliğinde düzenlenen ve ana sponsorluğunu Mehmet Akif ve Bahabey caddelerinde süper marketleri bulunan Ata Gross’un üstlendiği dayanışma gecesi, geçtiğimiz akşamı Yıldızpark Düğün Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Geceye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, KESK’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, köy muhtarları ile çok sayıda Hacı Bektaş Veli dostu katıldı.

Meltem ve Uğur Çınar çiftinin sunduğu dayanışma gecesinde bir açış konuşması yapan Alevi Kültür Merkezi Başkanı Yıldız Şahin, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olan günlerden geçtiklerini söyledi.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy da Çorum’a rıza şehri ve kültür merkezi kazandırılmak üzere harekete geçtiklerini belirterek, 7’den 70’e herkesin içerisinde bir şeyler bulabileceği bir yaşam merkezi kurmak istediklerini söyledi.

Yurttaşların büyük katkıları sayesinde yaşam merkezi inşaatının devam ettiğini kaydeden Aksoy, önümüzdeki yılın Haziran ve Temmuz aylarına kadar huzurevi, misafirhane ve aşevi bölümünü açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Göreve geldikleri 13-14 yıldır inanç, örf ve adetleri devam ettirme adına hizmet ettiklerini belirten Aksoy, “Aldığımız arsa ve inşaatı bir yerlere yaslanmadan kendi imkânlarımızla inşa ediyoruz” dedi.

Aksoy, “Bizler Hacı Bektaş Veli’nin yolunu yaşatan, yürüten ve gelecek kuşaklara aktarmakla sorumlu olan kimseleriz. Dayanışma gecemize gelerek birleri onurlandırdınız. Rıza şehri inşaatımız ve yolumuza hizmetlerin devamı için yapacağınız en küçük katkı bile bizler için büyük anlamlar içermektedir. Bizlere bugüne kadar gönül veren, destek sağlayan iş insanlarımız ve esnafımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hak cümle canların yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin tanıtım filminin gösterimi ile devam eden etkinlikte Genel Başkan Geçmez ile Milletvekili Tahtasız da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sanatçılar Ercan Aygün, İsmail Bilgin, Mustafa Çoksoy, İsmail Güçlü, Grup Devinim, HBV Vakfı Korosu ve HBV Vakfı Çocuk Zeybek Korosu dayanışma gecesine türküleri ile renk kattı.

Daha sonra ise hediye çekilişi ile açık artırma düzenlendi. 7 tablo ve kısa sap bağlamanın satışa sunulduğu gecede açık artırmaya çıkarılan bağlamayı Yıldız İnşaat sahibi Selahattin Yıldız 160 bin TL’ye aldı. Gecede Rıza Şehri Kültür Merkezi için yüzbinlerce liralık bağış da toplandı.

Geceye katılan canlar, sahne alan sanatçıların eşsiz türküleri ile geç saatlere kadar halaylar çekerek eğlendi.