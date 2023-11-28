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Müzik bölümü koro ve orkestrası, Cumhuriyet’in tüm sanat ve kültür birikimini yansıtabilmek amacıyla geniş ve anlamlı bir repertuvarla izleyicilerin karşısına çıktı.

Konserde, Osmanlı ve Türk Müziğinin enstrümantal formlarından klasik batı müziğine, Anadolu, Rumeli ve Azerbaycan Bölgesi halk ezgilerinden tasavvuf ehli aşıkların deyişlerine, çağdaş Türk müziğinin polifonik eserlerinden Cumhuriyet ile özdeşleşen marşlara kadar birbirinden farklı türleri başarıyla icra edildi.



İki bölümden oluşan konserde ilk olarak Osman Çağatay Kaya yönetimindeki Hitit Oda Orkestrası sahne aldı. Orkestra Bizet’in ‘İnci Avcıları Operası ve Nihavend Sirto’ ile giriş yaparken ardından ‘Kerimoğlu Zeybeği’ni orkestral bir formda icra etti. Zeybeğe bağlamalarda Müzik Bölümü öğrencileri Kazım Mercan ve Umut Barış Demirel eşlik etti.

Dinleyicileri, Zeybek yöresinden Azerbaycan ezgilerinin büyülü dünyasına götüren topluluk, Elmas Oyun Havasını İran kemançesi eşliğinde seslendirerek etkili bir performans sergiledi. Orkestraya çalgısıyla Baran Fotouhi eşlik etti.

Orkestra konserine solistler geçidiyle devam edilirken ‘Drama Köprüsü, Bin Cefalar Etsen ve Sordum Sarı Çiğdeme’ gibi deyiş, nefes ve türküler seslendirildi. Eserlerin solistliklerini Müzik Bölümü öğrencilerden; Emrah Ayrancı, Sinem Karaarslan ve Sevilay Yalçın yaptı.

Programın ilk bölümü, Cumhuriyet Valsi ile tamamlandı.

Konserin ikinci bölümde ise birçok festivalde Hitit Üniversitesini başarıyla temsil eden Çoksesli Koro sahne aldı. Ceren Uygun Oğhan yönetimindeki koro ilk olarak Ahmet Adnan Saygun’a ait Yunus Emre Oratoryosundan bir bölüm seslendirdi. Hemen ardından Muammer Sun’un anıtlaşan eseri ‘Biz Atatürk Gençleriyiz’ marşı ve takibinde TRT yapımı Kurtuluş Filmi müziklerinden ‘Karadeniz ve İzmir’ marşlarıyla final yaptı.



Koro ve Orkestra şefleri Ceren Uygun Oğhan ve Osman Çağatay Kaya’ya çiçek takdimi ile sona eren konser, müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Konsere Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, akademisyenler ve çok sayıda müziksever katıldı.