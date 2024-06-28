Ankara'da, Çorumlu komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye sinirlenerek, 2'si çocuk, 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren 73 yaşındaki Tahsin Ünsür hakkında iddianame hazırlandı.

Turgut ailesinden 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği katliamı gerçekleştiren 73 yaşındaki Tahsin Ünsür hakkında, 'kasten öldürme', 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' ve 'kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 5 kez müebbet hapis cezası istendi.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Kader Apartmanı'nda, geçen yıl 22 Kasım’da, Tahsin Ünsür (73), çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı üst kat komşusuyla tartıştı.

Ünsür, yanında bulunan av tüfeği ile üst kata çıkarak Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye Turgut (71), eşi Sunay Turgut (40), oğlu Mustafa Turgut (13) ve kızı Ceyda Turgut'a (11) ateş etti. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tahsin Ünsür, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'nitelikli öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tamamlanan iddianame, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ünsür hakkında, 'kasten öldürme', 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' ve 'kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 5 kez müebbet hapis cezası istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 22 Kasım 2023 tarihinde Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Tahsin Ünsür (72), sürekli gürültü çıkardıkları için tartıştığı üst komşularının evini pompalı tüfekle bastı. Ünsür, evde bulunan Behiye Turgut (69), oğlu Hamdi Turgut (41) ve gelini Sunay Turgut (40) ile çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut’a (11) 9 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Behiye Turgut, Hamdi Turgut, Ceyda Turgut ve Mustafa Turgut’un olayda hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Sunay Turgut’un ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öte yandan, katledilen ailenin 4 yaşında zihinsel engelli bir çocuklarının daha olduğu, olaydan sağ kurtulduğu ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna teslim edildiği belirtildi.

Turgut ailesinin Çorum'un Osmancık ilçesi Başpınar Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.