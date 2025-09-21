Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır ve beraberindeki heyet Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı Uğur Çadır, Başkan İsbir’e kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek milli takım forması hediye ettiler. Güreşçilerin ziyaretinden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Başkan İsbir ise, “Ata sporumuz olan güreş ve sporcularını burada görmekten onur duyduk. İlçemizin yetiştirdiği milli sporcumuz gururumuz Yusuf Eren Koçak’ın yanında olmaya devam edeceğiz. Güreşçilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.