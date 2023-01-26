Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, inşaat çalışmalarına başlanan tam donanımlı Güreş Eğitim Merkezi inşaatını ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir Güreş Eğitim Merkezini Çorum'a kazandırdıklarının altını çizen Başkan Aşgın; “Bu proje, Çorum Belediyesinin kendi bünyesinde hizmet satın alarak ürettiği çok özel bir proje. Türkiye’nin en güzel güreş eğitim merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz. Projenin yapımı, takibi herşeyi Çorum Belediyesi’ne ait. Finansal kısmı ise yüzde 100 oranında Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından karşılanıyor” diye konuştu.

Projenin yılsonu itibariyle tamamlanıp güreş camiasının hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Aşgın, “Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye yüzyılında Türkiye’nin en güzel güreş eğitim merkezini güreşçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. 66 yatak kapasiteli, içerisinde birçok farklı alanın ve sosyal alanlarında olduğu muazzam bir eseri daha Çorum’a kazandırmış olacağız. Spor şehri Çorum için aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun”dedi.



(Spor Servisi)

