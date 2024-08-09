ÇESOB Başkanı Recep Gür, şehir içi sağlıklı trafik akışıyla, yaya güvenliği için kamyon, TIR, çekici ve dorse gibi ağır tonajlı araçların mahalleler arasında bulunan cadde, sokak, okulların yakın çevresi, park ve benzeri yerlere park edilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 62. maddesinde de açıkça belirtildiği gibi; “Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin park edilmesi yasaktır” hükmünün yer aldığına dikkat çeken Başkan Gür, yasağa uyulmaması halinde araç şoförlerinin cezai işlemlerle karşı karşıya gelebileceklerini ifade etti.

Ağır vasıtaların parkı için şehir merkezinde Çorum Belediyesi’ne ait Kamyon Garajı başta olmak üzere çok sayıda park bulunduğunu vurgulayan Recep Gür, kamyon ve TIR şoförlerinin şehir içine gelişigüzel park yapmamaları durumunda kör nokta kazalarının yaşanmayacağı gibi yaya ve normal araç trafiği sıkışıklığına da meydan verilmeyeceğini sözlerine ekledi

Editör: Haber Merkezi