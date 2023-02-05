Alaca İlçesinin Küçükhırka köyü nüfusuna kayıtlı olan Nazmi Özbahar'ın oğlu, Fransa’da yaşayan Ali Özbahar (30), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Özbahar’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi Fransa’dan Türkiye’ye getirilirken, öğle namazının ardından Alaca Eski Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Küçükhırka Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

