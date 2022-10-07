Belediye Başkan Vekili İsmail Bölükbaş başkanlığında yapılan meclis oturumunda yer alan 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündeminde yer alan Pakistan’a yardım yapılması, Çöplü, Ulukavak, Gülabibey mahalleleri ve Çomar mevkinde imar değişikliği teklifleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca Belediye Meclis Toplantısı’nda ek gündem maddesi olarak görüşülen tarihi Güpür Hamamının satın alınması mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

Tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nın restore edilmiş haliyle bütünleşmesi sağlanacak olan Güpür Hamamı, hem tarihi kimliğine tekrar kavuşacak hem de Tarihi Kent Meydanı’nın da gözde mekanlarından birisi olarak yaşatılacak.

Çorum Belediyesi, Azerbaycan’ın Fuzuli şehri arasında kardeş kent kurulması kararı almıştı. Meclis’te ek gündem maddesi olarak Fuzili şehrine kardeş şehir protokol imzalamak ve resmi ziyaretler gerçekleştirmek üzere 3 – 9 Kasım tarihleri arasında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve meclis üyelerinin görevlendirilmesi hususu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

YILMAZ, ARSA SATIŞLARINI ELEŞTİRDİ

Meclis’te gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, belediyenin arsa satışlarının artık neredeyse rutin haline geldiğini savundu. Satılan arsaların konumları ve mevkilerinin düşündürücü olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bakıyoruz Silimkent’te, bakıyoruz Buharaevler’de partinin yoğun oy aldığı yerlerde arsa satılıyor. Buradan hangi sonuç çıkıyor, bu kadar arsa üretebiliyorsa bu belediye demek ki en çok imar çalışmalarını oralarda yapmış, gazeteleri açtığımızda Bahçelievler’de, Kale’de, Yavruturna’da çok fazla imar çalışması yapamadığını, imar çalışması yapılmadığı için arsa üretilmediğini ayan beyan bu arsa satışlarının sonucunda görüyoruz” dedi. (Nurdan AKBAŞ)

