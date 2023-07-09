Tarihi yapılarla çevrili devasa Saat Kulesi Meydanı’nın önemli tarih zenginliklerinden biri de, restore edilerek yeniden ayağa kaldırılmayı bekleyen Güpür Hamamı…

KTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi olan oğlu Prof.Dr. Ömer İskender Tuluk’la birlikte bu hamamda daha önce teknik çalışmalar yapmış bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak kayda geçirdiği, uluslararası üne sahip metal sanatçısı Hasan Tuluk, Güpür Hamamı’nın, Türkiye’de pek çok örnekleri olduğu gibi “Hamam Müzesi” olarak düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.