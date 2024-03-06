Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde bir otoparkta M.M., Ö.B. ve S.D. arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre M.M., üzerinde bulunan tabanca ile ateş ederek S.D. ve otoparkta bulunan Ö.Ö.’i vurdu.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli 2 şahıs polis ekiplerince otopark içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.