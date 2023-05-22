Uğur Demirer, “1919 Mayıs’ının 19’unda Samsun’dan yola çıkanların izinde güneşi yine zaptedeceğimize yürekten inanıyoruz. Biliyoruz çünkü; tarihin en büyük devrimcisi Atatürk’ü hiç yanıltmadı Türk Ulusu, yine yanıltmayacaktır” dedi.

Atatürk’ün, “Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da millet egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak. İşte daha İstanbul’da düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar, bu karar olmuştur. (…) Türk’ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse, Ya İstiklâl Ya Ölüm! İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktır.” şeklindeki sözlerini de aktardı.