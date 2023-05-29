Çorum’da ÇORUM HABER yazarlarından Zeynep Özçerezci’nin koordinatörlüğünde kurulan Edebi Bayanlar Kitap Okuma Kulübü, yine bir kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Emin Kırtasiye Kafe’de önceki gün yapılan kitap okuma etkinliğine kulüp üyesi kadınların yanı sıra ÇORUM HABER yazarları Bahri Güven, Muzaffer Gündoğan ve Selahattin Aydemir katıldı.

Etkinlikte Yazar Muzaffer Gündoğar’ın “Yüreklerde Buz Tutan Kış: Sarıkamış” isimli kitabını okuyan kulüp üyeleri, kitap üzerine değerlendirmelerde bulundu. Etkinlikte ayrıca Yazar Gündoğar kitaplarını kulüp üyeleri için imzaladı.

Kitap okuma oranının artmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmayı istediklerini belirten Yazarımız Zeynep Özserezci, önümüzdeki dönemde daha faal şekilde kitap okuma etkinlikleri düzenleyeceklerini açıkladı. Özçerezci ayrıca tüm Çorum halkını kitap okumaya ve çocuklarına örnek olmaya davet etti.

(Ömür SOYTEMİZ)